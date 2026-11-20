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Safra kesesindeki taş nedeniyle Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi'nde tedavi altına alınan Yavuz Bingöl'ün planlanan ameliyatı ertelendi. 19 Kasım'da gerçekleşmesi beklenen operasyonun neden yapılmadığına dair açıklama yapan menajeri Erden Demir, sanatçının enfeksiyon değerlerinin düşmesinin beklendiğini belirtti. Demir, bu durum nedeniyle ameliyatın iki gün daha ertelendiğini açıkladı.

Yavuz Bingöl'ün hastanedeki tedavisi sürerken, eşi Nilşah Ağaoğlu Bingöl sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Hastane odasında el ele oldukları bir fotoğrafı paylaşan Ağaoğlu, paylaşımına Hastalıkta sağlıkta tamam da, MR’da neden notunu düştü.

Sanatçının safra kesesiyle imtihanı aslında yeni değil. Geçtiğimiz Temmuz ayında da aynı rahatsızlık yüzünden Malatya'daki konserini iptal etmek zorunda kalmıştı. O dönem sağlık durumunun ciddi olmadığını söyleyen Bingöl, safra kesesini ilerleyen bir tarihte ameliyatla aldırmayı planladığını belirtmişti. Geçmiş olsun usta, umalım da şu enfeksiyon değerleri bir an önce düşsün de sağlıkla dönün.