Eğlence

Çağatay Ulusoy, bir süredir birlikte olduğu Aslıhan Malbora ile İstanbul Etiler'deki bir mekândan el ele ayrılırken görüntülendi. Kuzeninin ziyareti nedeniyle bir araya geldiklerini ve beraber yemek yediklerini belirten oyuncu, sabah çekimleri olduğu için mekândan hızlıca ayrılmak istedi.

Eşref Rüya'daki partneri Demet Özdemir yerine Aybüke Pusat ile kamera karşısına geçen Ulusoy, yeni projelerini önceki hikâyenin bir spin-off'u olarak tanımladı. Kadronun bu şekilde şekillendiğini ve keyiflerinin yerinde olduğunu söyleyen oyuncu, Demet Özdemir ile sorun yaşadığı yönündeki iddiaları da yalanladı. "Yok, yok. Gayet güzel gidiyor arkadaşlığımız" diyen Ulusoy, iddiaları yalanladı.

Yaz aylarında aldığı kilolarla konuşulan Çağatay Ulusoy, zayıflama sırrını ise "Diyet yaptım" sözleriyle açıkladı.