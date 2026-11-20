Eğlence

Eski basketbolcu Keskin, Nazlıcan Elestekin’in sunduğu Foodball programında çocukluk yıllarına dair inanılmaz bir anısını paylaştı. Keskin, kız olduğunun anlaşılmaması için babasının saçlarını 3 numaraya vurdurduğunu ve kendisini kulübe abisinin ismiyle kaydettirdiğini açıkladı.

Olayın detaylarını anlatan Keskin, abisi Aytuğ'un ismiyle basketbol kulübüne yazdırıldığını ve bu şekilde üç ay boyunca herkesin kendisini erkek zannettiğini söyledi. Babasının bu planı sayesinde bir süre kimliğini gizleyen Keskin'in hikayesi, gerçekten eski bir film senaryosu gibi.