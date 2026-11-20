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Hayat Bilgisi, İkinci Bahar ve Ekmek Teknesi gibi dizilerle hafızalara kazınan deneyimli oyuncu Tarık Papuççuoğlu, özel hayatındaki radikal tercihlerle gündemde. Bodrum'da yeni bir yaşam düzenine geçen sanatçı, hem şu anki yaşamı hem de yıllar önce biten evliliğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bodrum'daki misafirhane hayatı ve huzurevi iddiaları

Bodrum'da yaşamaya başlamasıyla dikkat çeken Papuççuoğlu, çocuklarının yanına yerleşmek yerine kendi ayakları üzerinde durmayı tercih ettiğini belirtti. Bu kararının arkasındaki duygusal nedeni, insanların belli bir yaşa gelince çocuklarına yük olmak istememesi olarak açıkladı.

Sanatçı, çocuklarının kendisini huzurevine yerleştirdiği yönündeki spekülasyonlara da net bir yanıt verdi. Durumun tamamen kendi iradesiyle şekillendiğini vurgulayan oyuncu, Bodrum'da sigortalı olarak çalıştığı şirketin misafirhanesinde kaldığını ve bu yaşam tarzının tamamen kendi tercihi olduğunu söyledi.

Mirasını çocuklarına dağıttı

Geçmişteki maddi imkanlarını geride bırakarak sade bir hayatı seçen Papuççuoğlu, tüm mal varlığını çocuklarına devrettiğini açıkladı. Bu adımda babasının izinden gittiğini belirten sanatçı, mirasın "çok kötü bir şey" olduğunu ve işin oraya bırakılmaması gerektiğini savundu. Daha önce katı ve yatı olduğunu, aklına gelebilecek her şeyi yaşadığını söyleyen usta isim, şu an kendi mülkü olmadığını ve hayatının daha sakin bir döneminde olduğunu ifade etti.

29 yıllık evlilik ve "genç aşk" itirafı

İki çocuğunun annesi ve 29 yıllık eşi Gülgün Akansu ile yollarını ayırma sürecine dair samimi itiraflarda bulunan oyuncu, evliliğini genç bir kadına duyduğu aşk nedeniyle sonlandırdığını gizlemedi. Eşiyle şiddetli bir geçimsizliği olmadığını ancak aşık olma ihtiyacı hissettiğini söyleyen Papuççuoğlu, bu durumdan pişman olmadığını belirtti. 50 yaş civarında bütün erkeklerin böyle bir süreçten geçtiğini iddia eden sanatçı, bu değişikliği başka bir amaçla yapmadığını, bunun başına geldiğini ekledi. Boşanma sürecinde eşiyle kol kola mahkemeye gittiklerini belirten oyuncu, bir kadının bu durumu olgun karşılamasının mümkün olmadığını ancak eşinin öyle göründüğünü dile getirdi.

Sekiz yıllık ilişki ve eski eşe dönüş

Boşanmanın ardından kalbini kaptırdığı genç kadınla sekiz yıl boyunca birliktelik yaşayan Papuççuoğlu, bu süreçte eski eşi ve çocuklarıyla iletişimini hiç koparmadığını vurguladı. Çocuklarının bu durumu tasvip etmese de doğal karşıladığını belirten sanatçı, birlikte olduğu kişinin düzgün, sevecen ve oldukça genç olduğunu, ancak onunla evlilik veya çocuk düşünmediğini söyledi.

Sekiz yıllık ilişkinin sona ermesinin ardından yeniden eski eşi Gülgün Akansu'ya döndüğünü açıklayan Papuççuoğlu, bu dönemde aralarındaki dostluğun kıymetini daha iyi anladığını belirtti. Eşiyle geçen 29 senede çok iyi arkadaş olduklarını ve hayattaki en yakın arkadaşının eşi olduğunu fark ettiğini söyleyen oyuncu, ikinci kez barışma sürecinde eşinin yeniden evlenmek istemediğini ancak bu durumun kendisine doğal geldiğini ifade etti.

Diğer ünlülerin huzurevi deneyimleri

Yaşlılık döneminde huzurevi veya bakımevi tercih eden diğer isimlerden biri de Murat Ormiyak oldu. Arka Sokaklar dizisindeki Vedat Müdür karakteriyle tanınan oyuncu, İstanbul Taksim'deki bir huzurevinde yaşam mücadelesi verdiğini açıkladı. Bir YouTube kanalına konuşan Ormiyak, huzurevi şartlarının zorluğuna değinerek burada mutlu olmadığını dile getirdi. Mesleğine olan tutkusunu koruyan ve Arka Sokaklar'ı çok özlediğini belirten oyuncu, yeniden kamera karşısına geçebileceği uzun soluklu bir proje teklifi gelmesi için çağrıda bulundu.