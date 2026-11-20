Eğlence

Murat Yıldırım ve Faslı oyuncu Iman Elbani, eğitimdeki ara tatil dönemini fırsat bilip ailece Antalya'ya gitti. Çift, 2022 yılında dünyaya gelen 4 yaşındaki kızları Miray ile birlikte gün boyu tema parkta vakit geçirdi.

Farklı eğlence alanlarını gezen ve çeşitli oyunları deneyimleyen Yıldırım ailesi, tatilin tadını çıkardı. Murat Yıldırım, ailesiyle yaşadığı bu renkli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Öte yandan çift, ağustos ayında Kerem adını verdikleri oğullarının doğumuyla ikinci kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Tam bir aile tablosu çiziyorlar, ne dersiniz?