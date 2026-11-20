Eğlence

1986 yapımı ‘Çalıkuşu’ dizisindeki Munise karakteriyle tanıdığımız Mine Çayıroğlu, çocuk yaşta şöhret olmanın hem Türkiye'de hem de dünyada travmatik bir durum olduğunu açıkladı. Bu süreçte ailesinin desteğinin çok önemli olduğunu belirten oyuncu, şanslı olduğunu çünkü kendisine destek veren bir ailesi olduğunu söyledi.

Çayıroğlu, bu yolculukta kendini boşlukta hissettiği, var olmaya çalıştığı, bocaladığı ve hatta isyan ettiği dönemler yaşadığını ancak asla pes etmediğini dile getirdi. İşini çok sevdiğini ve 7/24 iş düşündüğünü söyleyen oyuncu, sadece proje gelmesini beklemek yerine üzerine ne koyabileceğini düşündüğünü belirtti. Çocukluktan gelen bu aşkın kendisinde hiç ölmeyeceğini de ekledi.

Özel hayatındaki alışkanlıklarına da değinen Mine Çayıroğlu, yalnızlıkla çok barışık olduğunu ve yalnız kalmaktan keyif aldığını anlattı. Sabahları kimse uyanmadan bu anların tadını çıkarmak için 05.00’te kalktığını söyleyen Çayıroğlu, oğlunu okula göndermeden önce bir saatini tamamen kendisine ayırdığını belirtti.

Sabah beşten kalkmak mı? Ben ancak rüyasında görürüm, Mine Çayıroğlu'na şapka çıkarıyoruz.