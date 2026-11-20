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Kobra Murat, sağlık sorunlarıyla ilgili oldukça üzücü açıklamalarda bulundu. Bugüne kadar tam 13 operasyon geçirdiğini belirten sanatçı, daha önce bağırsak çatlağı nedeniyle acil ameliyata alınmıştı. Ameliyatların ardından yaşadığı yorgunluğu anlatan Murat, kendini çok kötü hissettiğini ve çok yorulduğunu söyledi.

Kaybettiği arkadaşlarını anarak sevenlerinden dua isteyen sanatçı, hayatındaki en büyük arzusunu da paylaştı. Torununun evlendiğini görmeyi ve emeklerinin sonunu görmeyi dileyen Kobra Murat, "Yollarda ölmeyeyim, sahnelerde ölmeyeyim" dedi ve renkli kişilikli, dualar eden biri olarak hatırlanmak istediğini söyledi.

Sanatçı, daha önce Anneler Günü'nde yaptığı paylaşımda annesi Sergül Divandiler'i kaybetmesinin üzerinden 33 yıl geçtiğini belirterek özlemini dile getirmişti.