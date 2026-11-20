Defne Samyeli ve kızı Derin Talu metroda
Ünlü isimler zaman zaman toplu taşıma araçlarını kullanıyor. Defne Samyeli ile kızı Derin Talu da Yenikapı - Hacıosman metrosunu kullandı.
Derin Talu, annesiyle birlikte metroda oldukları anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Talu'nun fotoğrafına eklediği "Londra olsa beğenirsiniz" notu ise oldukça manidar.
Talu, günlük yaşantısından kesitleri sık sık sosyal medyada paylaşıyor.
Kamu kaynakları, Wikipedia, YouTube, Instagram ve TikTok'tan alınan bilgilerle.