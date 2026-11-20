Eğlence

Oyuncu Pelin Akil, ikiz kızları Alin ve Lina'nın babaları Anıl Altan ile GTA 6 oynadığını öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi. Eski eşine WhatsApp üzerinden tepkisini dile getiren Akil, yaşananları Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı.

Anıl Altan'ın kızlarına bu oyunu oynatmasına sinirlenen Pelin Akil, kızlarının babalarıyla yine dolu dolu bir gün geçirdiğini söyledi ve hangi deniz diye sormaya devam ettiğini belirtti. Akil ayrıca eski eşine hitaben "Gelecek linçlere cevap verirsin. Ben uğraşamıyorum seninle" dedi.

Anıl Altan ise gelen tepkiye esprili bir yanıt vererek kızlarının sınırını aşan biriyle karşılaştıklarında nasıl davranmaları gerektiğini öğrendiğini, bu şekilde hayata hazırlandıklarını söyledi.

İkili arasındaki bu mesajlaşmalar takipçileri güldürürken, Pelin Akil konuya ironik bir ekleme daha yaptı. Akil, yarın öğretmen çocuklara büyüyünce ne olacaklarını sorarsa "Pilotum zaten" diyebileceklerini söyleyerek durumu tiye aldı.

Sizce çocuklara GTA oynatmak "hayata hazırlık" sayılır yoksa Pelin Akil haklı mı?