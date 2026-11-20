Eğlence

Oyuncu Sinan Albayrak, eşi Seda Albayrak ve 4 yaşındaki oğlu Taymin ile birlikte kutsal topraklara giderek Umre ibadetini yerine getirdi. Bu manevi yolculuğun arkasındaki sebep ise küçük Taymin'in gördüğü rüyaymış; Sinan Albayrak, oğlunun Kâbe rüyasını gerçekleştirdi.

Ziyaretinden özel anları sosyal medya hesabından paylaşan Albayrak, duygularını "Sen davet ettin biz geldik. Sen kabul eyle" sözleriyle dile getirdi. Paylaşımın devamında "Duası olan buyursun" diyen oyuncu, buranın görülebilecek en güzel mekan olduğunu belirterek "Tertemiz dönmeyi nasip et Allah'ım" şeklinde temennilerde bulundu.