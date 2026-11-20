Eğlence

Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… dizisinin sert ve hesapçı karakteri Nur'un o meşhur sofra sahnesi, üzerinden aylar geçmesine rağmen hala mizah paylaşımlarının ve montajların vazgeçilmezi. Gonca Vuslateri, Enis Arıkan ile katıldığı Boş Ders programında, akıllara kazınan o anların büyük kısmının aslında doğaçlama olduğunu açıkladı.

Vuslateri, setteki Hilal Hoca'nın yanına gelip sahneyi parlatması gerektiğini söylediğini anlattı. Karakterin herkesi hesaba çektiği o anlarda, kendi kendine "Bir rezillik yapayım, ne yapayım?" diye düşündüğünü belirten oyuncu, Hilal Hoca'ya sahnenin bir yerinde masaya çıkıp çıkamayacağını sorduğunu anlattı. Hilal Hoca "olur ama sahnenin tamamında olmaz" yanıtını verince, masa kısmını kısa tutacağına söz verdi.

İşin en bombası ise sosyal medyada günlerce paylaşılan "Rezil olduk baba" repliğiymiş. Vuslateri, konsantrasyonu dağıldığı için replikleri unutabildiğini ve o meşhur cümlenin, bir önceki cümleyi unuttuğu anda sahne kopmasın diye aklına geleni söylemesiyle çıktığını itiraf etti. Hatta senaryoda böyle bir cümlenin yazılıp yazılmayacağını sorguladı.

Bu performansla ekranın en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Vuslateri, o dönem Nur karakterini dönüştürmekten ve oynamaktan büyük keyif aldığını da ekledi. Vuslateri şu sıralar Ömür Usta dizisinde izleniyor.

Sizce de doğaçlama olan şeyler her zaman daha mı samimi oluyor yoksa burada tamamen şans mı devreye girmiş?