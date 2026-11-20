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Oyuncu Itır Esen, menajer Engin Aykanat ile evliliğinin ardından özel hayatına dair ilk kez açıklamalarda bulundu. Etiler'de eşiyle birlikte görüntülenen Esen, evliliklerinin ikinci ayında olduklarını belirterek sürecin çok güzel gittiğini söyledi.

19 Eylül'de Paris'te evlenip ardından İstanbul'da görkemli bir düğün yapan çiftin arasındaki boy farkı konuşulmuştu. 1.80 boyundaki Esen, bu yorumlar hakkında "Benim de eşimin de bununla alakalı bir problemi yok. Sanırım bunu konuşan insanların bir problemi var" diyerek tepki gösterdi.

Fiziksel özelliklerin sevginin önünde bir engel olmadığını savunan oyuncu, iki insanın birbirini sevmesinin boy, yaş ve kilo gibi detaylardan çok daha önemli olduğunu vurguladı.