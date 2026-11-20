Eğlence

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Susuz Yaz projesinde Bahar karakterine hayat verecek olan Lizge Cömert, yeni projesine dair heyecanını paylaştı. Enerjisinin yerinde olduğunu ve hayatında kendisini heyecanlandıran birçok şeyin olduğu bir dönemden geçtiğini belirten oyuncu, yoğun bir tempoda çalışsa da bu durumdan büyük keyif aldığını dile getirdi.

Kült bir hikâyenin sorumluluğu

Sema Ergenekon'un senaryosunu kaleme aldığı ve Ay Yapım imzası taşıyan dizi, Necati Cumalı’nın toplumsal gerçekçi eserinden uyarlanan ve Metin Erksan imzalı kült filme dayanan bir hikâyeyi yeniden ekrana taşıyor. Lizge Cömert, bir hikâyenin yıllar sonra tekrar anlatılabilmesinin, o hikâyenin gücünün ve kalıcılığının en büyük göstergesi olduğunu vurguladı. InStyle dergisinin kasım sayısına kapak olan oyuncu, böyle bir yapımın parçası olmanın kendisi için hem büyük bir heyecan hem de ciddi bir sorumluluk taşıdığını söyledi. Geçmişteki başarının farkında olduğunu ve buna saygı duyduğunu belirten Cömert, izleyicinin hafızasında kendilerine ait bir yer edinebilmeyi çok istediğini ifade etti.

Bahar'ın derin dünyası ve Adana günlükleri

Canlandırdığı Bahar karakterinin, dışarıdan görünenden çok daha derin bir iç dünyaya sahip olduğunu anlatan Lizge Cömert, kendisiyle karakter arasındaki en büyük farkın duyguları ifade etme biçimi olduğunu söyledi. Bahar'ın, içinde bulunduğu çevrenin ve dönemin etkisiyle duygularını kolayca dışarı yansıtamayan, olayları içinde yaşayan biri olduğuna dikkat çeken oyuncu, kendisinin ise duygularını daha özgür ifade edebildiğini belirtti. Karakterin sessizliğinin altında yatan güçlü duyguları fark ettikçe, Bahar'a olan bakış açısının da değiştiğini ekledi.

Çekimler nedeniyle Adana'da bulunan oyuncu, şehrin sokaklarına ve gündelik yaşamına zamanla alıştığını, Adana'nın hayatında özel bir yer edinmeye başladığını anlattı. Bir şehre birkaç günlüğüne gitmekle orada yaşamaya başlamanın çok farklı olduğunu belirten Cömert, zaman geçirdikçe şehrin insanlarını, alışkanlıklarını ve yapısını tanıma fırsatı bulduğundan memnun olduğunu paylaştı. Yabancı olduğu bir yerin zamanla tanıdıklaşmasının hoşuna gittiğini söyledi.

1970'lerin Adana'sında imkansız bir aşk

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan ve Mehmet Can Bindal'ın oturduğu dizi, izleyiciyi 1970'li yılların Adana'sına, Çarlak Köyü'ne götürüyor. Hikâyenin merkezinde, geçimlerini topraklarını ekip biçerek sağlayan Osman ve ağabeyi Hasan yer alıyor. Ancak Osman'ın Bahar'a duyduğu büyük aşk, iki kardeş arasındaki dengeyi altüst ediyor. Bahar ile yeni bir hayat kurma hayali kuran Osman'ın karşısına, ağabeyi Hasan'ın gizli hesapları çıkıyor.

Dizinin başrollerini Mert Ramazan Demir (Osman), Lizge Cömert (Bahar) ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç (Hasan) paylaşıyor. Kadroda ayrıca İrem Sak (Yeter), Şebnem Bozoklu (Döne), Serpil Gül (Beyaz), Deniz Celiloğlu (Resul), Özgür Emre Yıldırım (Ethem), Umut Kurt (Ramo), Şirin Sultan Saldamlı (Fatma), Güneş Sayın (Hatice), Begüm Akkaya (Dilan), Ilgım İpekçi (Elvan), Meriç Rakalar (Müslüm), Özgür Daniel Foster (Murtaza), Kayra Zabcı (Gülşen), Esra Ünnü (Filiz) ve Kemal Burak Alper (Cevri) yer alıyor. Susuz Yaz, yakında Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

Bakalım Osman ve Hasan'ın bu gizli hesapları ve Bahar'a olan aşk, izleyiciyi ne kadar etkileyecek?