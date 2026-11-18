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Türkü sanatçısı Yavuz Bingöl, safra kesesinde tespit edilen taş nedeniyle acil olarak hastaneye kaldırıldı. İstanbul’daki Başkent Üniversitesi Altunizade Hastanesi’nde tedavi altına alınan Bingöl’ün safra kesesinin alınmasına karar verildi. Operasyonun 16 Kasım gecesi gerçekleştirileceği bildirildi.

Aslında Bingöl’ün bu rahatsızlığı yeni değil. Sanatçı temmuz ayında da aynı sorun nedeniyle Malatya’daki konserine katılamamıştı; o dönem doktoru uçağa binmesine izin vermediği için sahneye çıkamamış ve yerine Ender Balkır çıkmıştı.

O dönem sosyal medyadan video paylaşarak sevenlerine "Çok önemli bir şey yok, sadece safra kesemde bir problem var" diyen sanatçı, durumun ciddi olmadığını vurgulamıştı. Hatta temmuz sonu ya da ağustos başında ameliyatla aldıracağını söylemişti. Ancak aradan geçen aylar sonra durum, 16 Kasım'da acil bir hastane süreciyle tekrar gündeme geldi.

Şu an için operasyon sonrası hastanede ne kadar kalacağı veya konser programının etkilenip etkilenmeyeceği belli değil. Ekibinden ya da hastaneden gelecek net açıklamaları bekliyoruz. Geçmiş olsun Yavuz Bey, umarım bir an önce toparlar da yeniden sahnelerde görürüz.