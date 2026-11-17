Eğlence

Oyuncu Şifanur Gül ile Berk Bakioğlu, birlikteliklerini resmiyete dökmek için ilk büyük adımı attı. Bir süredir mutlu bir ilişki sürdüren çift, aileleri ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle nişan yüzüklerini taktı. Bu özel gün, çiftin hayatındaki yeni bir dönemin başlangıcı oldu.

Şifanur Gül için bu süreç aslında geçtiğimiz yıl başlamıştı. Berk Bakioğlu'ndan aldığı sürpriz evlilik teklifiyle büyük bir şaşkınlık ve mutluluk yaşayan başarılı oyuncu, o anları hayranlarıyla paylaşmıştı. Şimdi ise bu mutluluk, nişan töreniyle birlikte resmi bir boyut kazandı.

Romantik kareler ve sosyal medya yankıları

Çift, nişan töreninin en özel ve romantik anlarını sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle buluşturdu. Paylaşımlarına "İşte dönüm noktası 14.11.26" notunu düşen ikilinin paylaştığı kareler, kısa sürede büyük bir ilgiyle karşılandı. Sadece çiftin kendi paylaşımları değil, törene katılan davetlilerin sosyal medyada paylaştığı samimi ve neşeli görüntüler de magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Hayranlarının beğeni yağmuruna tuttuğu bu karelerin ardından gözler artık düğün tarihine çevrildi. Evlilik için hazırlıklara başlayan ünlü ikilinin ne zaman dünya evine gireceği şimdiden merak konusu oldu.

Memleket araştırmaları başladı

Nişan haberinin ardından takipçileri, çiftin özel hayatı ve kökenleri hakkında bilgi sahibi olmak için internette araştırmalar yapmaya başladı. Yapılan araştırmalar sonucunda Şifanur Gül'ün Ankaralı, Berk Bakioğlu'nun ise İstanbullu olduğu ortaya çıktı.

Bu durum, sosyal medyada diğer ünlü isimlerin memleketlerinin de yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Örneğin Burak Özçivit'in aslen Gaziantepli olduğu bilinirken, Görkem Sevindik Adana, Sibel Taşçıoğlu Bursa ve Kenan İmirzalıoğlu Ankara kökenli. Diren Polatoğulları Tunceli, Olgun Toker Mersin ve Buray Kıbrıs ile bağlantılı. Hande Baladın Kütahya, Nehir Erdoğan İzmir, Afra Saraçoglu ve Sinem Kobal'ın detayları merak edilirken, Kıvanç Tatlıtuğ Adana, Kaan Urgancıoğlu Tire-İzmir ve Hande Erçel Bandırma ile anılıyor.

Ünlülerin şehir haritası

Mert Yazıcıoğlu İstanbul, Dilan Çiçek Deniz Sivas, Serenay Sarıkaya ise Ankara'lı. Çağla Şikel İstanbul'da doğmuş olsa da babası Karslı bir Azerbaycanlı, annesi ise Çerkes kökenli bir Adanalı. Pınar Deniz Adana, Haluk Bilginer İzmir-Seferihisar ve İlayda Alişan anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından Trabzonlu olarak biliniyor.

Sezen Aksu Denizli-Sarayköy, Çağatay Ulusoy ve Burcu Esmersoy İstanbul ile bağdaştırılıyor. Feyyaz Şerifoğlu ve Bige Önal İstanbul'lu; Ayça Ayşin Turan'ın babası Kastamonulu, annesi ise Sinoplu. Mehmet Yılmaz Ak Diyarbakır, Buğra Gülsoy Ankara ve Ferhat Göçer Şanlıurfa-Birecik kökenli. Keremcem Muğla-Milas, Burcu Biricik Muğla-Elmalı ve Safiye Soyman Bolu-Akpınar ile tanınıyor.

Aslı Enver Kıbrıs, Alişan Bingöl ve Mert Ramazan Demir Van'lı. Seda Sayan ve Sibel Can İstanbul-Karagümrük, Demet Akalın Kocaeli, Cemre Baysel İzmir ve Güzide Duran ile Emine Ün İstanbul ile anılıyor. Emre Altuğ İstanbul'un Levent semtinde doğsa da ailesi Niğde kökenli. Murat Boz Ereğli, Hande Soral Bursa-İnegöl ve Sertab Erener İstanbul'lu.

Miray Daner İstanbul, Fahriye Evcen anne tarafından Çerkes kökenli, baba tarafı ise Kavala göçmeni. Gülçin Santircıoğlu İzmir, Hande Ataizi Bursa ve Hande Doğandemir baba tarafından Ankaralı, anne tarafından ise Çerkes kökenli. Bergüzar Korel İstanbul, Arzum Onan ve Nil Karaibrahimgil Ankara'lı; Beyazıt Öztürk ise Bolu ile anılıyor.

Serdar Ortaç'ın babası Kastamonu'nun Cide ilçesinin İlyasbey köyünden ve Kırım Tatarı, annesi ise Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Yılankale köyünden. Özge Yağız İstanbul'da doğmuş olsa da aslen Sivaslı. Murat Dalkılıç İzmir, Burak Tozkoparan Rize, Mine Tugay Konya, Tolga Saritaş, Can Yaman ve Burak Yörük İstanbul'lu. Demet Evgar Manisa ve Evrim Alasya İzmir kökenli.

Burcu Özberk Eskişehir, Barış Arduç baba tarafından Arnavut kökenli olup ailesi Ordu Fatsa ve anne tarafından Artvin'e dayanıyor. Esra Erol Sinop ve Simge Sağın'ın babası Amasyalı müzisyen bir aileden, annesi ise Arnavut kökenli. Oktay Kaynarca baba tarafı Malatya'nın Hekimhan ilçesi, anne tarafı ise Elazığlı. Şifanur Gül Ankara, Teoman Giresun, Kadir İnanır Fatsa, Yasemin Esmergül İzmir, Cüneyt Arkın Eskişehirli ve Türkan Şoray ile Adile Naşit İstanbul'lu, Arap Celal Sivas ve Emel Sayın ise Selanik ile bağlantılı.

Bakalım düğün ne zaman olacak, sizce hangi şehirde kutlama yaparlar?