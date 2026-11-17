Eğlence

Haluk Bilginer’in bir programda kendisine yöneltilen soruya cevap verirken ‘Türk sineması’ yerine ‘Türkiye sineması’ ifadesini kullanması, sanat camiasında ciddi bir tartışma başlatmıştı. Bu tercih, sinema çevrelerinde ve kamuoyunda farklı yorumlara neden olurken tartışmalar bir süredir devam ediyor.

Oyuncu Nebahat Çehre, bu tartışmaların ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Daha önce basın mensuplarıyla yaptığı ayaküstü röportajda söylediklerinin net anlaşılmadığını ve kelimelerin yanlış aktarıldığını belirten Çehre, durumu şöyle özetledi: “Kelimeler bana küçük bir oyun oynamış”.

Çehre, paylaşımında tatlı bir düzeltme yaparak aidiyetini net bir şekilde ortaya koydu. Paylaşımında “Türk sineması, Türk sineması, Türk sineması! Bir ömür emek verdiğim, gururla içinde yer aldığım Türk sineması. Sanırım şimdi oldu” ifadelerini kullandı.

Kısa sürede geniş yankı uyandıran bu paylaşım, sosyal medyada çok sayıda beğeni ve etkileşim aldı. Görünen o ki Nebahat Çehre, kelime oyunlarını bir kenara bırakıp mesajını en kestirme yoldan vermiş.

Sizce bir kelime tercihi gerçekten bu kadar büyük bir tartışma konusu olur mu?