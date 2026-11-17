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Yeşilçam'ın kült yapımları arasında yer alan ve 1976 yılında seyirciyle buluşan Aile Şerefi, aradan geçen 48 yıla rağmen hala hafızalardaki yerini koruyor. Münir Özkul, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Ayşen Gruda ve Itır Esen gibi dev isimleri bir araya getiren film, efsanevi oyuncu kadrosuyla Türk sinema tarihine damga vurmuştu.

Bu unutulmaz kadronun içinde, herkesin nefret ettiği ama bir o kadar da aklına kazınan o kötü kalpli karakteri canlandıran ise Eriş Akman'dı. Sinema tarihinin en unutulmaz kötü karakterleri listesinde yer alan Akman, filmdeki performansı kadar yıllar sonra paylaşılan son görüntüsüyle de sosyal medyanın gündemine oturdu.

Oktay'ın hikayesi ve kariyer yolculuğu

Aile Şerefi'nin zengin ve sinir bozucu çocuğu Oktay olarak tanıdığımız Eriş Akman, şimdilerde 78 yaşında. 1947 yılında Çanakkale İntepe Beldesi'nde dünyaya gelen usta isim, eğitimini Kadıköy Maarif Koleji'nde ve İngiltere'deki Londra Mountview Theater School'da tamamlayarak sanat hayatına sağlam bir temel atmış.

Sadece oyunculukla yetinmeyen Akman, Türk sinemasına yapımcı ve senarist olarak da uzun yıllar emek verdi. Kendi kurduğu Eka Yapımevi ile reklam filmleri çekti ve eşi olan gazeteci ve yönetmen Nisan Akman'ın yönettiği filmlerin senaryolarını kaleme aldı. Ayrıca Türkiye'de çekilen bazı yabancı filmlerde yapım sorumluluğunu üstlendi.

1977 yılındaki Yerli Film Festivali'nde, Aile Şerefi'ndeki rolü nedeniyle 'Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. Bugün ise çalışmalarını Tümay Özokur Film Reklam Ajansı üzerinden sürdürüyor.

Rol aldığı diğer projeler

Eriş Akman'ın filmografisi oldukça geniş. Aile Şerefi dışında; Dünden Sonra Yarından Önce, İki Başlı Dev, Korkusuzlar, Ne De Olsa Çocuk, İstanbul 1979, Slipstream, Sahtekar, Umutsuzlar ve Hem Döğüş Hem Seviş gibi yapımlarda boy gösterdi. Ayrıca Güllü, Farklı Boyut, Alemde Bir Gece, Adı: İnsan, Beyaz Bisiklet, Çelik Pençe, Mandalina Kabukları, Kutsal Damacana 2: İt Men, Kolpaçino ve Ayakta Kal projelerinde yer aldı. Ayrıca Tek Türkiye, Kurtlar Vadisi Pusu ve Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi projelerde de rol aldı.

Aile Şerefi'nden bir başka isim: Mahmut Cevher

Filmin sadece Oktay'ı değil, Hasan karakterine hayat veren Mahmut Cevher de unutulmadı. 1949 yılında Bursa'nın Gemlik ilçesinde doğan Cevher, sanat hayatına 1976 yılında Ses Dergisi tarafından düzenlenen bir yarışmada birinci seçilerek başladı. Aynı yıl Orhan Aksoy'un yönettiği Aile Şerefi'nde rol alarak ilk büyük çıkışını yaptı.

1983 yılında 'Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe' adında bir senaryo denemesi yapan ve 70'li yıllardan günümüze kadar pek çok dizi ve filmde oynayan Mahmut Cevher şu an 76 yaşında. Oyuncunun, kendisi gibi oyuncu olan kızı Yonca Cevher Yenel ile olan benzerliği ise görenleri şaşırtan detaylar arasında.

Yeşilçam'ın akraba bağları

Sektörde sadece Cevher ailesi değil, birçok ünlü isim arasında akrabalık bağları bulunuyor. Engin Verel ile Bahar Erdeniz Verel ve Can Verel, Bilal İnci ile Elif ve Ayçin İnci, Sıtkı Akçatepe ile Leman ve Halit Akçatepe bu bağların örnekleri arasında. Ayrıca Ali Şen ile Şener Şen, Şener Şen ile İnci Şen, Macit Flordun ile Tardu Flordun, Mine Mutlu ile Çağkan Çulha ve Büşra Çulha, Halit Kut ile Burak Kut gibi isimler de akraba.

Listeye devam edildiğinde; Dinçer Çekmez ile Metin Çekmez, Cahit Kaşıkcılar ile Hakan Yufkacıgil, Ayten Erman ile Ayşen Gruda ve Ayben Erman, Metin Özülkü ile Cansu Taşkın, Kadir İnanır ile Levent İnanır ve Soner Arıca, Aliye Uzunatağan ile Ayşecan Tatari, Ahmet Uğurlu ile Mustafa Uğurlu, Tanju Gürsu ile Temel Gürsu, Nubar Terziyan ile Fedon, Mahmut Tuncer ile Gizem Tuncer, Suavi Karaibrahimgil ile Nil Karaibrahimgil, Feridun Şavlı ile Faruk Şavlı, Baykal Saran ile Beyhan Saran, Hayri Esen ile Itır Esen, Savaş Başar ile Kemal Başar, Kel Aliço ile Nuri Alço, Selim Naşit Özcan ile Naşit Özcan, Şükriye Atav ile Ayşin Atav, Gazanfer Özcan ile Fulya Özcan, Fatma Aliye Topuz ile Suna Selen, Tayfun Çorağan ile Güzin Çorağan, Aysel Gürel ile Müjde Ar ve Mehtap Ar isimleri de sektördeki aile bağlarını ortaya koyuyor.