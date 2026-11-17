Eğlence

Oyuncu Alina Boz ve işletmeci eşi Umut Evirgen, Etiler'de objektiflere yansıdı. Arkadaşlarıyla yemek yedikleri bir akşamda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çift, keyifli bir vakit geçirdiklerini belirtti.

Son dönemdeki kilo değişimleri hakkında konuşan Alina Boz, eşiyle birlikte spora başladıklarını söyledi. Boz, durumu "Spora başladık ikimiz de ama işte öyle oluyor ya; tam tersi ben kilo aldım, o zayıfladı" diyerek anlattı.

2 Aralık 2023'te evlenen çift, ağustos ayında kız bebek beklediklerini açıklamıştı. Bakalım spor rutinleri zamanla meyvesini verecek mi yoksa bu durum yeni bir şakaya mı dönüşecek?