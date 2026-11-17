Eğlence

Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nu buluşturan Muhtemel Aşk dizisinin yeni bölüm tanıtımı geldi. Perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV ekranlarında izleyeceğimiz bölümde, ortaya çıkan sırlar ve şoke eden gerçekler tüm dengeleri altüst ediyor.

Tanıtımda dikkat çeken en büyük olay, Kadir'in kardeşi Kader için tüm riskleri göze alarak ameliyat olmayı kabul etmesi. Yeni yeni gelişen Defne ve Kadir ilişkisinin duygu dolu anlarına şahit olurken, tanıtımın finalindeki "Kadir!" feryadı bizi şimdiden meraklandırdı. Bakalım Perşembe akşamı neler olacak, drama seviyesi nereye çıkacak?