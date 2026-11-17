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Ezgi Mola ve Yaşar Çağlak magazin objektiflerine yakalandı. Görüntülerle beraber herkesin aklındaki tek soru: Yaşar Çağlak kim? Ancak hemen söyleyelim, kendisi hakkında kamuya açık ve doğrulanmış kapsamlı bir biyografi yok. Gizemli bir giriş diyebiliriz.

Bu kareler, Mola'nın boşanma sürecinden sonra yeni bir isimle ilk kez görüntülenmesi olması sebebiyle dikkat çekti. Oyuncu, işletmeci Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs 2023'te evlenmiş ancak çift Haziran 2025'te tek celsede boşanmıştı.

Can isimli bir oğulları olan çiftin ayrılığıyla ilgili Mola, aldatma iddialarını reddedip kararın ortak bir değerlendirme sonucu alındığını açıklamıştı. Bakalım Yaşar Çağlak cephesinden neler gelecek?