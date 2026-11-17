Eğlence

İkiz bebeklerinin doğumuyla birlikte sahnelere iki yıl ara veren İdo Tatlıses, Etiler'deki bir mekânda sahne alarak konserlerine yeniden başladı.

Sahnede babalık temposuna dair espri yapan şarkıcı, çocuklara hem paranın hem enerjinin yetmediğini söyledi. Babası İbrahim Tatlıses'e olan hayranlığını da dile getiren İdo, "Onun yüzde 5'i olsam Türkiye'yi yıkarım" dedi.

İdo Tatlıses ve manken Yasemin Şefkatli, 2021 yılında evlenmiş ve 2024 yılında ikiz oğulları Sinan Emir ile İbrahim Ayel'i kucaklarına almıştı. Babanın gölgesinde kalmak mı yoksa o mirası taşımak mı daha zor, tartışılır ama İdo'nun özgüveni yerinde görünüyor.