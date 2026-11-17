Eğlence

Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılma süreciyle ilgili sosyal medyada ve bazı mecralarda dönen karavan iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Oyuncu, kendisine atfedilen o ifadeleri hiçbir zaman kullanmadığını net bir şekilde belirtti.

Bugüne kadar mevzu kamuoyu önünde bir tartışmaya dönüşmesin diye susan Taşçıoğlu, artık sessizliğinin gerçek dışı hikâyelerle doldurulmasını kabul etmediğini söyledi. Yani artık 'susarak onaylamak' dönemi kapandı diyebiliriz.

En can alıcı nokta ise şu: Diziden ayrılmak Sibel Taşçıoğlu'nun tercihi değilmiş. Oyuncu, ayrılığın arkasında çalışma ortamında yaşanan bazı mesleki anlaşmazlıkların olduğunu kaydetti. İşler her zaman güllük gülistanlık gitmiyor işte.

Taşçıoğlu ayrıca, başka bir oyuncuyu küçük düşüren mahrem konular üzerinden üretilen iddialarda adının geçirilmesini yanlış bulduğunu ekledi. Ekip arkadaşlarına ve mesleğine duyduğu saygıdan dolayı şimdiye kadar konuşmadığını ama gerçeğin çarpıtılmasına artık göz yummayacağını vurguladı.

Son olarak basın dünyasına da bir ayar veren oyuncu, gazeteciliğin temel sorumluluğunun duyulanı değil, doğrulananı paylaşmak olduğunu hatırlattı. Hiçbir araştırma yapılmadan ve kaynak sorgulanmadan yayılan gerçek dışı içerikleri eleştiren Taşçıoğlu, yayın organlarını ve meslektaşlarını daha sorumlu hareket etmeye davet etti.

Bakalım bu açıklamanın ardından karşı taraftan veya setten yeni bir şeyler gelecek mi?