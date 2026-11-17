Eğlence

İrem Derici, konser öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldiğinde sorular evlilik planlarına geldi. Melih Kunukçu ile evlilik planları olup olmadığı sorulunca Derici, herkesi ters köşe yapan o cevabı verdi: “Paramız kalmadı!”.

Şarkıcı, evinin tadilatı için büyük masraflar yaptığını anlattı. Bütün yaz boyunca eve çalıştığını belirten Derici, masrafların ağırlığını “Kasa boş! Banka hesabım git gide düşüyor” sözleriyle anlattı.