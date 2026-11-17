İrem Derici'den şok evlilik açıklaması: Paramız kalmadı!
İrem Derici, konser öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldiğinde sorular evlilik planlarına geldi. Melih Kunukçu ile evlilik planları olup olmadığı sorulunca Derici, herkesi ters köşe yapan o cevabı verdi: “Paramız kalmadı!”.
Şarkıcı, evinin tadilatı için büyük masraflar yaptığını anlattı. Bütün yaz boyunca eve çalıştığını belirten Derici, masrafların ağırlığını “Kasa boş! Banka hesabım git gide düşüyor” sözleriyle anlattı.
Kamu kaynakları, Wikipedia, YouTube, Instagram ve TikTok'tan alınan bilgilerle.