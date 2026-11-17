Eğlence

Reynmen, halı saha maçında Tarkan'a benzeyen bir kişiyle karşılaştı. Bu anları videoya alan şarkıcı, videoya megastarın bir şarkısını ekleyip Tarkan'ı etiketledi. Reynmen'in paylaştığı fotoğrafa ise '@tarkan abim hoş geldin sefa verdin' notunu düştü.

Reynmen, Tarkan'a olan hayranlığını daha önce de dile getirmişti. Karşılıklı sevgi durumu sadece Reynmen'den gelmiyor; Tarkan da Nisan 2025'te Stuttgart konserinde Reynmen'i sahneden anons ederek 'çok seviyorum onu' demişti.

YouTube ile hayatımıza giren ve zamanla müzik listelerinin gediklisi olan Reynmen, kariyerinde Derdim Olsun ve Ela gibi hitlerle geniş kitlelere ulaştı. Hatta Derdim Olsun ile Fizy Music Awards'ta en çok dinlenen şarkı ve en çok izlenen klip ödüllerini, Ela ile de 2019 Golden Butterfly Awards'ta Yılın Şarkısı ödülünü kapmıştı. Sonrasında Leila klibiyle RnBesk albümünü duyuran sanatçı; albümdeki Radyoda Neşet, Yoksun Başımda, Dolunay ve Hevesim Yok'un yanına Cehennem, Film Şeridi, Renklensin, Tavrına Hayran ve Çatma Yarim gibi şarkıları da ekledi.

Maç sırasında kaydedilen videoda, Tarkan'a benzeyen vatandaş sadece kameraya bakıyor. Reynmen, videoyu paylaşırken Tarkan'ı etiketledi.

Sizce gerçekten benziyor mu yoksa Reynmen'in hayranlığı gözüne perde mi indirdi?