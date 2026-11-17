Eğlence

Dizi sektöründeki mali krizin faturasını oyunculara kesmeye çalışanlara karşı sesler yükseliyor. Oyuncular Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Cem Yiğit Üzümoğlu, reklam gelirlerindeki düşüşü bahane ederek oyunculardan ücret indirimi talep eden yapımcıları sert bir dille eleştirdi. Üzümoğlu, krizin aşılmasını oyuncuların kazançlarıyla ilişkilendirmenin, yapım şirketi ve kanal sahiplerinin yazdığı en kestirme senaryo olduğunu ancak bu senaryonun diğerleri gibi pek başarılı olmadığını savundu.

Kendi menfaatleri için binlerce oyuncuyu aynı kefeye koyanların, set çalışanlarına yönelttiği indirim taleplerinin reytinglerden bile hızlı yükseldiğini belirten Üzümoğlu, durumun sadece parayla ilgili olmadığını vurguladı. Sektörde ülkenin ekonomisinin, alım gücünün ve değişen medya beklentilerinin konuşulmak istenmediğini söyleyen sendika temsilcisi, Bu oyuncular da çok alıyor diyenlerin, aslında yıllardır yüzlerce oyuncunun telif haklarına çöktüğünü ve insanları 16-18 saat boyunca çalıştırdığını hatırlattı. Ayrıca kaç setin, iş kazası olmadan sigortalı çalışanlardan mürekkep olduğunu merak ettiğini söyledi.

Bölüm süreleri ve istihdam savaşı

TV kanallarındaki reklam sayılarının azalması, yapımcıları sadece ücret indirimiyle değil, dizi bölüm sürelerini kısaltma fikriyle de karşı karşıya getirdi. Yapımcılar, süreler kısalırsa setlerdeki çift ekip çalışma zorunluluğunun ortadan kalkabileceğini ve maliyetlerin düşeceğini savunuyor. Ancak bu durum, birçok çalışanın işini kaybetme riskini doğurduğu için ciddi bir istihdam ikilemi yaratıyor. Üzümoğlu, daha önce işçilerin sürelerle ilgili yaptığı girişimlerin sonuçsuz kaldığını belirterek, sektörün bugüne kadar sermaye sahiplerinin ve onlara özgürlük tanıyan erkinin dediği şekilde şekillendiğini ifade etti.

Masada emekçi yok

Geçen hafta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile televizyon kanalı yöneticileri ve yapımcıların bir araya geldiği bildirilen toplantı da gündemde. Üzümoğlu, bu toplantıların setin en büyük yükünü çeken oyunculardan, yönetmenlerden, koordinatörlerden, prodüksiyon çalışanlarından, makyözlerden, ışıkçılardan, kostümcülerden ve kamera ekiplerinden bağımsız şekilde gerçekleştiğini söyledi. Oyuncular Sendikası ve sektörün emek bileşenleri olarak buna izin vermeyeceklerini belirten Üzümoğlu, sektör genelini kapsayan reformlar ve denetimler olmadığı sürece tüm kesintilerin yine emekçinin sırtına bineceğini savundu.

Dünya ile kıyaslandığında Türkiye'deki durum

Türkiye'deki dizilerin ortalama bölüm süreleri 140 dakika civarında seyrediyor ve bu durum Türkiye'yi dünya genelinde istisnai bir konuma getiriyor. Türkiye'ye en yakın ülke olan Güney Kore'de süreler 70-80 dakikaya kadar çıksa da, diğer ülkelerde genellikle bir saat ve altında kalıyor. Söz konusu ülkeler, ithal ettikleri Türk dizilerini de iki ya da üç parçaya bölüp yayınlıyor. Türkiye bir dönem dünyanın en büyük ikinci dizi ihracatçısıyken, son araştırmalara göre ABD ve İngiltere'nin ardından üçüncü sıraya geriledi. Yapımcılar ise reklam krizinin küresel olduğunu ve diğer ülkelerdeki ulusal kanalların gelirleri düştükçe Türk dizileri için ödenen rakamların da azaldığını iddia ediyor.

Asıl sorun: Sansür ve banallik

Türk dizilerinin yurt dışında yüz milyonlarca kişi tarafından izlenmesinin turizme katkı sağladığı düşünülürken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçen hafta yaptığı açıklamada Türk dizilerinin dünyaya yayılmasının Türkiye'nin marka değerini artırdığını ifade etti. Ancak izleyiciler, televizyondaki benzer senaryolardan şikâyetçi. Eleştirmenler, finansal krizin arkasında bu bıkkınlığın da yattığını savunuyor. Üzümoğlu, izleyicideki bu bıkkınlığın finansal boyuta gelmeden önce özgür ve özgün üretim konusunun konuşulması gerektiğini belirtti. RTÜK'ün uyguladığı cezaları ve sansürü işaret eden Üzümoğlu, özgür ve özgün üretimin olmadığı yerde sıradanlığın, banalliğin ve çürük bir organın kalacağını, sektörün şu anki halinin de tam olarak bu olduğunu söyledi.

Sizce de aynı konulu diziler her yerde karşımıza çıkmaya yetmedi mi?