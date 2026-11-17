Eğlence

Bülent Serttaş, katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarıyla bir araya gelerek estetik operasyonlar hakkındaki soruları yanıtladı. Şarkıcı, genel olarak doğal görünümü tercih ettiğini belirterek yaptırdığı işlemleri tek tek açıkladı. Serttaş, göz kapaklarını aldırdığını ve göz kenarlarına botoks yaptırdığını ancak bunu "tadında" bıraktığını söyledi.

Estetik konusundaki görüşlerini paylaşan şarkıcı, kadınların da erkeklerin de kendilerine yakışanı yaptırması gerektiğini, buna karşı olmadığını dile getirdi. Ancak abartılı işlemlerden hoşlanmadığını belirten Serttaş, abartılı işlemleri sevmediğini söyleyerek dozun önemine dikkat çekti.

Botoksun Dozu Tartışmaları

Estetik dünyasında her zaman istenen sonuçlar alınmayabiliyor. Komedi oyuncusu Şafak Sezer, son filmi 'Ketenpere: Dalavere' galasında performansından ziyade yaptırdığı botoksla konuşuldu. Yaşı ilerledikçe estetik operasyonlara yönelen Sezer'in botoksu abarttığı iddia edildi. Sosyal medyada kullanıcılar, oyuncunun son halini Pınar Altuğ'a benzeterek oyuncunun yaptırdığı işlemi eleştirdi.

Diğer yandan Sinan Özen, 62 yaşında formunu koruyan isimlerden biri olarak dikkat çekiyor. Uzun süredir daha sakin bir yaşam süren usta isim, genç kalma sırrıyla ilgili konuştu. Estetik ve cilt bakımı konusunda destek aldığını itiraf eden Özen, arada bir botoks yaptırdığını, estetiğe karşı olmadığını ve güzel yaşlanmak istediğini söyledi. Ancak Özen, beden güzelliğinin ve gençliğin bir noktada hikaye olduğunu, asıl önemli olanın hayatı ve insanları sevmek olduğunu ekledi.

Radikal Değişimler ve Yüz Germe

Bazı isimler ise sadece küçük dokunuşlarla yetinmeyip daha kapsamlı işlemlere imza attı. Türkücü Mahmut Tuncer, yüzündeki kırışıklıklardan şikayetçi olduğu için doktora başvurdu. "YouLift" adı verilen tüm yüz gençleştirme işlemini yaptıran 62 yaşındaki sanatçı, sosyal medyada en az 10 yaş gençleştiği yorumlarını aldı. Özellikle göz altı torbalarındaki değişim dikkat çekerken, takipçileri bu yeni halinin yerinde ve kararında olduğunu belirtti.

58 yaşındaki Cenk Eren ise çok daha radikal bir değişimle gündeme geldi. Şarkıcı; derin yüz germe, çene ucu ve tüm boyun bölgesine germe işlemi yaptırdı. Değişimiyle hayranlarını şaşırtan Eren, operasyonun 9. gününde paylaştığı kareyle durumu duyurdu. Bu tür operasyonların fiyatlarının hastaneye göre 800 bin TL ile 1 milyon TL arasında değiştiği belirtildi.

Dünyadan ve Geçmişten Örnekler

Estetik trendleri sadece Türkiye ile sınırlı değil. Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior, Dünya Kupası sonrası çene bölgesinde yaptırdığı değişiklikle sosyal medyanın gündemine oturdu. Saha dışındaki bu değişimin yanı sıra oyuncu, daha önce kullanmadığı bir sakal stilini tercih ederek imajını tamamen yeniledi.

90'lı yılların çocuk yıldızı Küçük İbo da yıllar sonra 42 yaşında ekranlara döndüğünde merak konusu oldu. İbrahim Tatlıses'in programlarıyla tanınan ve bir dönem Hülya Avşar'la olan karesiyle hafızalara kazınan şarkıcının, son haliyle burun estetiği yaptırıp yaptırmadığı konuşulan konular arasında yer aldı.

Sizce kimin değişimi gerçekten "tadında" kalmış, kimler çizgiyi aşmış?