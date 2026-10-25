Yaren Güldiken'den sırt dekolteli şıklık

Eğlence

Uzak Şehir dizisinde Pakize karakterini canlandıran Yaren Güldiken, katıldığı bir davetten paylaştığı pozlarla gündeme geldi. Sırt dekolteli elbisesiyle dikkat çeken oyuncuya, takipçilerinden "Çok güzelsin" şeklinde beğeni yağmuru başladı.

Özel hayatıyla da konuşulan Yaren Güldiken, aynı dizide Şahin Albora rolündeki Alper Çankaya ile sette tanışıp sevgili olmuştu. Kariyeri Uzak Şehir dizisiyle değişen oyuncu, daha önce birkaç dijital projede yer aldığını ancak bu dizinin hayatına aniden girdiğini belirtmişti. Projenin bu kadar büyük bir etki yaratmasının kendisi için güzel bir sürpriz olduğunu söyleyen Güldiken, Uzak Şehir'in kendisi için ilk televizyon işi olduğunu söylemişti.