İpek Karapınar anne oldu: Aslan Kuzey dünyaya geldi

Eğlence

Oyuncu İpek Karapınar ve yönetmen Ali Balcı'nın bebekleri dünyaya geldi. Çift, erkek bebeklerine Aslan Kuzey ismini verdi. Anne olduktan sonra duygularını paylaşan Karapınar, bebeğinin biraz erken geldiğini belirterek "herhalde hemen çıkmak istedi" şeklinde konuştu.

Hamilelik süreci ve yapay zeka sürprizi

İpek Karapınar, hamile olduğunu sosyal medya hesabı üzerinden oldukça yaratıcı ve duygusal bir paylaşımla takipçilerine duyurmuştu. Bu paylaşım hayranları için büyük bir sürpriz olmuştu. Özellikle cinsiyet açıklama şekli dikkat çekti; Karapınar, yapay zeka teknolojisiyle oluşturulmuş sembolik bir bebek fotoğrafı yayımlayarak bebeğinin cinsiyetini ilk kez bu şekilde açıklamıştı.

Paylaşımına eklediği notta, "Ben Azize İpek Karapınar Balcı. Bugün oğlum olacağını öğrendim." ifadelerini kullanan oyuncu, heyecanını ve mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Bu gönderi kısa süre içinde binlerce beğeni toplarken, sanat dünyasından birçok dostu ve hayranı Karapınar'a tebrik mesajları yağdırdı.

Ali Balcı ile evlilik ve aile hayatı

İpek Karapınar, yönetmen Ali Balcı ile 30 Ağustos 2025 tarihinde hayatını birleştirmişti. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen bu evliliğin ardından çift, Aslan Kuzey'in doğumuyla anne-baba oldu.

Gökçe Bahadır cephesinde bebek heyecanı mı var?

Sadece İpek Karapınar değil, bir diğer ünlü isim Gökçe Bahadır'dan da müjdeli haberler geliyor. Magazin kulislerinde konuşulan sürpriz bir iddiaya göre başarılı oyuncu hamile. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu söylentiler, hayranları arasında büyük bir heyecan yarattı.

2022 yılında Emir Ersoy ile dünyaevine giren Gökçe Bahadır'ın anne olmaya hazırlandığı öne sürüldü. Kulislere yansıyan bilgilere göre, Bahadır ile eşi Emir Ersoy büyük bir mutluluk yaşıyor. Çifte yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre, hamileliğin henüz çok başında olduğu öğrenildi. Sosyal medyadan tebrikler yağarken, herkes çiftin yapacağı resmi açıklamayı bekliyor.

Gökçe Bahadır'ın kariyeri ve özel hayatı

9 Kasım 1981 İstanbul doğumlu olan ve 44 yaşında olan Gökçe Bahadır, kariyeri boyunca birçok önemli projede yer aldı. Özellikle "Hayat Bilgisi" dizisindeki "Törpü Yeliz" karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Ardından "Yaprak Dökümü", "Aramızda Kalsın", "Ufak Tefek Cinayetler", "Evlilik Hakkında Her Şey", "Kulüp" ve "Ömer" gibi başarılı yapımlarda rol aldı. Bahadır, televizyon projelerinin yanı sıra sinema, tiyatro ve dijital platformlardaki çalışmalarıyla kariyerini farklı alanlarda sürdürdü. Emir Ersoy ile olan evliliği ise sık sık örnek gösterilen mutlu birliktelikler arasında yer aldı.

Ünlülerin evlilik dünyası

Diğer evli ünlü çiftler arasında Aylin Kontente-Alper Kul, Begüm Kütük-Erdil Yaşaroğlu, Nuri Alço-Burcu Alço, Neşe Karaböcek-Tevfik Yener ve Şevket Altuğ-Jale Altuğ gibi isimler yer alıyor. Ayrıca Erdal Özyağcılar-Güzin Özyağcılar, Fedon Kalyoncu ve eşi, Işıl Reçber-Rüştü Reçber, Tamer Levent-Senan Levent, Hülya Koçyiğit-Selim Soydan ve Kenan İmirzalıoğlu-Sinem Kobal da dikkat çeken çiftler arasında.

Diğer yandan Derya Bedavacı-Murat Bedavacı, Sezgi Sena Akay-Erdinç Acar, Yasemin Kay Allen-Erdal Kaya, Feyyaz Şerifoğlu-Merve Dinçkol ve Şükran Ovalı-Caner Erkin gibi isimler de evli ünlüler listesinde bulunuyor. Listeye Aslışah Alkoçlar-Kaan Demirağ, Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer, Metin Özülkü-Eda Özülkü, Ahu Sungur-Suat Sungur, Ece Seçkin-Çağrı Terlemez ve Alina Boz-Umut Evirgen de eşlik ediyor.

Engin Altan Düzyatan-Neslişah Alkoçlar, Selin Genç-Onur Alp Erol, Pınar Kaşgören-Nihat Kahveci, Yasemin Şefkatli-İdo Tatlıses, Barış Arduç-Gupse Özay, Neslihan Atagül-Kadir Doğulu ve Ebru Şahin-Cedi Osman da sektörün tanınmış evli çiftleri arasında. Ayrıca Begüm Öner-Ceyhun Fersoy, Aslı Enver-Berkin Gökbulak, Berk Oktay-Yıldız Çağrı Atiksoy, Beren Saat-Kenan Doğulu, Fahriye Evcen-Burak Özçivit, Taner Ölmez-Ece Çeşmioğlu, İsmail Ege Şaşmaz-Hande Ünal, Hande Soral-İsmail Demirci, Bensu Soral-Hakan Baş, Gizem Katmer-Güçlü Aydoğdu, Yasemin Sakallıoğlu-Burak Yırtar, Gizem Karaca-Kemal Ekmekçi, Burcu Biricik-Emre Yetkin, Gökçe Bahadır-Emir Ersoy, Özge Gürel-Serkan Çayoğlu, Tolga Sarıtaş-Zeynep Mayruk, Bergüzar Korel-Halit Ergenç, Deniz Çakır-Bilgehan Baykal, Barış Falay-Esra Ronabar, Behzat Uygur-Çiğdem Uygur ve Tarık Mengüç-Funda Mengüç de hayatlarını birleştirmiş isimler.

Aslan Kuzey ismi gerçekten çok karizmatik olmuş, sizce nasıl?