Rafet El Roman'dan vasiyet ve düğün detayları

Eğlence

Nişantaşı'nda objektiflere takılan Rafet El Roman, pandemi döneminde neler yaptığını anlatırken bizi güldürdü. Çiçekler, boya ve sıva işiyle uğraştığını söyleyen şarkıcı, bir ay sonra bunalıma girdiğini itiraf etti. Yoğun konser temposuna alışkın olanlar için aynı yerde sabit kalmanın sıkıcı olduğunu belirten 58 yaşındaki sanatçı, yaşlanma korkusu olmadığını, beslenmesine ve uykusuna dikkat ettiği için iyi göründüğünü söyledi.

Ünlü isimlerin vefatı sonrası çıkan miras kavgaları sorulunca vasiyet konusuna giren El Roman, henüz bir vasiyet hazırlamadığını ancak bunu erken süreçte yapmanın doğru olduğunu savundu. Dünyadan göç ettikten sonra, özellikle farklı kişilerden çocuklar olduğunda kavgaların çıktığını belirterek, vefat öncesi vasiyet hazırlanmasını desteklediğini ekledi.

Özel hayatıyla ilgili de konuşan şarkıcı, nişanlılık aşamasında olduklarını ve çocukların tanıştığını müjdeledi. Düğünün köy ortamında olmasını isteyen ve 50 kişiyi geçmemesini tercih eden bir kişiden söz etti. Bakalım bu sade düğün planı gerçekleşecek mi?