Mustafa Sandal'ın eşi ve kayınpederi fondan elde edilen karların iadesi için başvurdu

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında sular durulmuyor. Şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal ve babası Cihan Sütşurup, fonlardan elde edilen karların iadesi için başsavcılığa başvurdu.

Soruşturma kapsamında Melis Sütşurup Sandal'ın ve Cihan Sütşurup'un tasfiye edilen fonlardan 11 milyar lira para çektiği iddia edilmişti. Ancak Sütşurup'un avukatı 11 milyar TL tutarında çıkış yapıldığına dair iddianın doğru olmadığını ileri sürdü. Avukat, müvekkillerinin bu krizden kazanç sağlayan değil, aksine yatırımlarına erişemedikleri için maddi zarara uğrayan mağdur yatırımcılar olduğunu savundu.

Olaylar aslında oldukça karışık. Sütşurup ailesinin mal varlığına el konulmuş ve baba-kız hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik bu dev soruşturmada, mal varlığına tedbir uygulanması talep edilen 47 gerçek kişi arasında Melis Sütşurup da yer alıyordu. Toplamda 106 kişi ve kuruluş için benzer talepler yapılmıştı.

Konuyla ilgili olarak Mustafa Sandal da sessiz kalmadı. Alnının ak olduğunu belirten Sandal, bugüne kadar herhangi bir fon alma, satma veya böyle bir organizasyona dahil olma durumunun asla söz konusu olmadığını söyledi. 32 yıldır tek gelirinin müzik olduğunu vurgulayan şarkıcı, eşinin ve avukatının konuyla ilgili gerekli açıklamaları yaptığını ekledi.