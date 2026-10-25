Küçük Hadise sahneye hazır mıydı? Nostalji rüzgarları esiyor

Eğlence

Hadise, doğum gününü kutlamak için Instagram hesabından çocukluk dönemine ait bir fotoğraf paylaştı. Lacivert bir kıyafet giymiş olan küçük Hadise'nin, önünde bir pasta ve yiyeceklerle dolu bir masanın başında oturduğu kare, tam bir eski aile albümü havasında.

Şu anki görünümünden oldukça farklı olan sanatçı, paylaşımına "How it started, how it's going... Küçük Hadise'den bugünkü Hadise'ye…" notunu düşmüş. Yılların geçmesiyle çok şeyin değiştiğini belirten şarkıcı, içindeki küçük kızın hayallerini ve heyecanını hala koruduğunu vurguladı.

Takipçilerine sevgi dolu bir mesaj gönderen Hadise, onların sevgisinin kendisi için çok kıymetli olduğunu söyleyerek yeni yaşına kalbi dolu dolu girdiğini belirtti.