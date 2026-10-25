Serenay Sarıkaya Paris'te Disneyland rüzgarı estirdi

Eğlence

Serenay Sarıkaya, Paris Moda Haftası için gittiği Fransa'da defile öncesi Disneyland'e uğradı. 10,7 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından buradaki karelerini paylaşan oyuncu, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Takipçileri paylaşımlara beğeni ve yorum yağmuruna tutarken, dikkat çeken yorumlardan biri "Mert Demir cenneti yaşıyor bu hayatta" oldu. Diğer kullanıcılar ise oyuncuyu favori Disney karakteri ilan edip Alice Harikalar Diyarı'nda olup olmadığını sordu.

Mert Demir ile aşk yaşayan Sarıkaya hakkında geçmişte reklam aşkı iddiaları ortaya atılmış ve hatta çiftin ayrıldığına dair haberler çıkmıştı. Serenay Sarıkaya'nın Mert Demir ile olan fotoğraflarını hesabından kaldırmaması ise dikkat çekmişti.

Mert Demir ise konuyla ilgili net bir tavır sergileyerek reklam ilişkisi değil, çok sevdiği ve aşık olduğu bir ilişkinin içinde olduğunu açıklamıştı. Bu güzel duyguları herkesin deneyimlemesini dileyen şarkıcı, kendisi hakkında çıkan yalan haberlere karşı hukuki işlem başlatacağını da eklemişti.