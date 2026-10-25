90'ların jönü Kaan Girgin'den tanıdık olmayan son hali

Eğlence

90'lı yılların en popüler yüzlerinden biri olan Kaan Girgin, aldığı kilolar ve dökülmüş saçlarıyla hayranlarını şaşırttı. Bir döneme yakışıklılığıyla damga vuran oyuncunun son hali, zamanın etkilerini açıkça ortaya koydu. Şu sıralar kameralardan uzak bir yaşam süren Girgin'in bu değişimi, yıllar ona da acımamış yorumlarını beraberinde getirdi.

Kaan Girgin, 1967 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuvarı'ndaki eğitimini tamamladıktan sonra oyunculuk kariyerine adım atan Girgin, ilk sahne deneyimlerini İstanbul Şehir Tiyatroları'nda kazandı. Ancak geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan asıl kırılma noktası, rol aldığı bir banka reklamı oldu. Bu reklamla beraber şöhrete kavuşan oyuncu, hafızalara 'Bay Pardon' lakabıyla kazındı.

Kariyerindeki yükseliş ve unutulmaz projeler

Kaan Girgin, 90'lı yıllarda rol aldığı 'Ayrı Dünyalar' dizisiyle büyük bir çıkış yakaladı. Kariyerindeki yükselişini sürdüren başarılı oyuncu, 1996 yılında yayınlanan 'Gözlerinde Son Gece' dizisinde usta sanatçı Türkan Şoray ile aynı projede yer aldı. Sinema dünyasında ise 2006 yılında 'Dabbe' filmiyle izleyici karşısına çıktı.

Girgin'in özel hayatı da en az kariyeri kadar konuşuldu. İlk evliliğini balerin Canan Yakacık ile yapan oyuncunun bu evlilikten bir oğlu oldu, ancak çift kısa süre sonra yollarını ayırdı. 2000'li yılların başında TRT ekranlarında yayınlanan 'Dikkat Bebek Var' dizisinde Ceyda Düvenci ile başrolü paylaşan Girgin, kendisinden 10 yaş küçük olan Ceyda Düvenci ile ilişkisi kısa sürede aşka dönüştü ve 2000 yılında ikinci kez nikah masasına oturdu. Fakat bu evlilik de uzun sürmedi ve çift 2002 yılında resmi olarak boşandı. Kaan Girgin, üçüncü evliliğini Seran Havva Göçer ile gerçekleştirdi ancak bu birliktelik de 2013 yılında son buldu.

Diğer tanıdık yüzlerin şimdiki halleri

Sadece Kaan Girgin değil, ekranların bir diğer sevilen ismi Bican Günalan da son görüntüleriyle gündeme geldi. 1964 yılında İstanbul'da doğan ve 16 yaşında sanat yolculuğuna başlayan Günalan, 'Bir Demet Tiyatro'daki Fadıl karakteriyle milyonların sevgilisi olmuştu. 'Otogargara' ve 'Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?' gibi tiyatro oyunlarının yanı sıra Vizontele, Vizontele Tuuba, Organize İşler ve Eyyvah Eyvah filmleriyle beyazperdede yer aldı. Akasya Durağı ve Süper Baba gibi dizilerle de evlere konuk olan usta oyuncu, uzun süredir magazin dünyasından uzak bir yaşam sürüyor. Son fotoğraflarında yüzündeki çizgilerle bambaşka bir karizmaya bürünen Günalan, samimi bakışlarını koruduğunu kanıtladı.

Öte yandan, 'Yaprak Dökümü' dizisinin entrikacı karakteri Ceyda Ayhan'ı canlandıran Başak Sayan da hayatında büyük bir sayfa açtı. 17 Haziran 1977 Ankara doğumlu olan ve Marmara Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Sayan, Kral TV'deki sunuculuğu ve 'Çılgın Bediş' dizisindeki rolüyle tanınmıştı. 2006-2010 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan 'Yaprak Dökümü'ndeki performansıyla hafızalara kazınan Sayan, oyunculuğun yanına yazarlığı da ekledi. 2009'da 'Aşk Üzerine' ile başladığı yazarlık yolculuğuna 'Bağlanma Korkusu', 'Kelebeğin Kaderi', 'Ölü Kuşların Sessizliği', 'Nigâhdar', 'Sen Değişirsen Her Şey Değişir', 'Rüzgar Olmak İsteyen Çocuk' ve 'Gölgesini Arayan Çocuk' kitaplarıyla devam etti.

Başak Sayan, 15 Ağustos 2015 tarihinde Dünya Bankası çalışanı Murat Vardal ile Washington DC'de evlenerek Amerika'ya yerleşti. Şu an İstanbul'dan uzakta, ailesiyle birlikte sade bir yaşam süren Sayan, edebi üretimlerini Amerika'da sürdürüyor ve ünle şöhretin ötesinde bir başarı yakaladı.

Sizce 90'ların jönleri şimdiki halleriyle daha mı karizmatik yoksa eski hallerini mi özlediniz?