Acun Ilıcalı'nın siyah tişört koleksiyonu evde krize yol açtı

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Siyah tişörtlere olan düşkünlüğüyle bilinen Acun Ilıcalı, evindeki tişört sayısının 1200'e ulaştığını açıkladı. Bu durum, eşi Çağla Altunkaya'nın tepkisini çekti. Altunkaya, dolaplardaki tişört kalabalığına tepki göstererek tüm siyah tişörtleri salona çıkardı. Ilıcalı, eve girdiğinde salonun tamamen siyah tişörtlerle dolu olduğunu anlattı.

Koleksiyonun aslında tek tip olmadığını savunan Ilıcalı, tişörtleri kullanım alanlarına göre ayırdığını belirtti. Yatarken giydiklerinin, ofiste kullandıklarının, dışarıda giydiklerinin ve kışın tercih ettiklerinin farklı olduğunu söyledi. Hatta eşini ikna etmek için maç yaparken veya kışın maç yaparken kullandığı tişörtlerin ayrı olduğunu tek tek açıkladı.

Siyah tişörtlerini üç farklı firmaya yaptırdığını ifade eden Ilıcalı, tişörtlerin yıkandıktan sonra küçülmesinden de şikâyet etti. Tişörtlerin yıkandıktan sonra küçülmesinden rahatsız olduğunu belirten ünlü televizyoncu, üzerinde hiçbir şeyin ağırlık yapmasını istemediğini dile getirdi.

Siyah tişörtlerin hepsini salona dizip şov yapan Çağla Altunkaya'nın bu hamlesi, moda anlayışı ile ev düzeninin çarpıştığı trajikomik bir ana dönüştü. Bizce 1200 tane siyah tişört artık bir tarz değil, resmen bir depo yönetimi gerektiriyor.