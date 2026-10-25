Aslı Gümüşel'den yıllar sonra gelen o cevap: Affedemedim

Eğlence

Aslı Gümüşel, Mart 2023'te tek celsede anlaşmalı olarak bittiği evliliğinin nedenleri hakkında konuştu. Yeni kitabı “Ne Gerek Vardı?” üzerine katıldığı bir YouTube programında içini döken Gümüşel, dışarıdan kusursuz görünen hayatların aslında ne kadar kırılgan olduğunu anlattı. Gümüşel, kendi hayatını anlatırken yaşadığı duygusal süreçlere de değindi.

Özellikle evliliğinde her kadının yaşadığı saygısızlığı yaşadığını belirten Gümüşel'e, ilişkinin neden bittiği sorulduğunda cevabı kısa ve net oldu: “Affedemedim.”

Bu açıklama beraberinde birçok yorumu da getirdi. Haberi yapan Bülent Cankurt, boşanmanın üzerinden üç buçuk yıl geçtikten sonra gelen bu sözleri bir ihanet iması olarak değerlendirdi. Ayrıca bu zamanlamanın kitabının tanıtım stratejisiyle bağlantılı olup olmadığını da sorguladı. Ancak şunu söyleyelim; Gümüşel röportajda doğrudan bir aldatılma beyanında bulunmadı, sadece saygısızlıktan ve affedememekten bahsetti. Yani topu tamamen yorumculara bıraktı.

2000 yılında evlenen ve iki çocuk sahibi olan çiftin ayrılığından sonra kızlık soyadına dönen Gümüşel, şimdi yazdığı ilk kitapla gündemde.