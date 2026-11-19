Eğlence

Yaprak Dökümü'nün unutulmaz gelin ve kaynanası Fikret ile Cevriye'yi canlandıran Bennu Yıldırımlar ve Güler Ökten, yıllar sonra aynı projede bir araya geldi. İkili, Aşk Tesadüfleri Sever 3 filminin galasında beraber görüntülendi.

Bu kez roller çok daha farklı. Filmde Güler Ökten, Mavi'nin babaannesi Elif karakterine hayat verirken; Bennu Yıldırımlar aynı karakterin yani Elif'in gençlik yıllarını canlandırıyor. Aynı karakterin iki farklı dönemini izleyecek olmak gerçekten ilginç bir detay.

Ömer Faruk Sorak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, başrollerini Mehmet Günsür ve Devrim Özkan'ın paylaştığı film 20 Kasım'da sinemalarda olacak.

2006 yılında başlayan Yaprak Dökümü'nde Fikret ve Cevriye karakterleriyle hafızalara kazınmışlardı. Galadaki o tek bir kare bile izleyicilerde anında nostalji rüzgarları estirmeye yetti.