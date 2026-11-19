Eğlence

Hafta başında Aslan burcundaki Mars ve Jüpiter kavuşumu yüksek bir özgüven getirmişti ama abartıya kaçmamak gerekiyordu. 19 Kasım'da Güneş ve Mars arasında oluşan sert açı, gün içinde kısa süreli öfke ve gerginlik yaratabilir. Neyse ki 22 Kasım günü Güneş, iyimser Yay burcuna geçerek bu negatif havayı dağıtıyor. Artık değişimi kucaklama ve özgürleşme vakti.

Aslan

Mars ve Jüpiter'in sizin burcunuzda buluşması büyük bir coşku yarattı. Hedeflere ulaşma hevesi yüksek olsa da aceleyle önemli ayrıntılar atlanabilir. Hata yapmamak için yavaş ve emin adımlarla ilerlemek çok daha mantıklı. Olayları zorlamak yerine akışına bırakmak ve hayallerden ziyade gerçeklere odaklanmak gerekiyor. Egonuzu kontrol edip ekip çalışmasına katkı sağlamak ve bencilce davranmamak kritik. 22 Kasım'da Yay burcu dönemi başladığında ise tüm emeklerin karşılığı alınmaya başlanacak.

Akrep

Aslan burcunda birleşen Mars ve Jüpiter heyecan verici fırsatlar sunsa da iş yerinde yoğun bir baskı ortamı yaratmış olabilir. Adımları dikkatli atmak şart. 19 Kasım'daki Güneş ve Mars arasındaki sert açı tükenmişlik hissi verebilir. Hayat genel olarak iyiye gitse de kendinize bakmayı ihmal etmemelisiniz. Sabrı zorlayanlara karşı duygusal tepkiler vermek yerine mantıklı kalmak ve gereksiz tartışmalardan kaçınmak en iyisi. Bu süreçte geri planda çalışmak veya yalnız kalmak daha doğru olabilir. Yay burcu mevsimi başladığında ise hayat çok daha güzel bir yöne evrilecek.

Boğa

Haftaya stresli bir başlangıç yapıldı. Mars ve Jüpiter kavuşumu, ikili ilişkilerde sürtüşmelere ve evde huzursuzluğa yol açmış olabilir ancak bu durum tamamen geçici. İnatçılık yapmak yerine esnek olmak ve başkalarının fikirlerine açık olmak gerekiyor. Ani öfke patlamalarıyla ortamı daha fazla karıştırmadan, sakin ve yapıcı bir tavır takınmak çözüm getirecek. İletişime kapanmadan söz hakkı olan kişileri dinlemek önemli. 22 Kasım'da Yay burcu mevsimi başladığında hayat tamamen yoluna girecek; sadece bu ilk günleri sabırla atlatmak gerekiyor.

Sizce bu sefer gerçekten işler yoluna girer mi yoksa yine mi kandırıldık?