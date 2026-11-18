Eğlence

Farah Zeynep Abdullah, Yılmaz Güney hakkındaki eleştirileri sonrası kopan kıyameti Fatih Altaylı'nın YouTube programında masaya yatırdı. Sözleri yüzünden aldığı tehditlere isyan eden oyuncu, tepki gösterdi.

Farah Zeynep Abdullah, daha önce sosyal medya hesabından Yılmaz Güney için "Sinemamızın en iyi kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan erkeği" demişti. Bu paylaşımı yapma sebebinin, Murathan Mungan'ın Güney hakkındaki övgü dolu sözlerini görmesi olduğunu belirten oyuncu, sanatçının sinemasını takdir etse de kişiliğinin yüceltilmesini ayrı değerlendirdiğini söyledi. Tepkilere inanamadığını ve böyle bir tabu olduğunu bilmediğini söyleyen Abdullah, saldırıların sürdüğünü ancak düşüncelerinden geri adım atmayacağını ekledi.

Konu Bergen filmine gelince, Abdullah projeye girmeden önce sanatçıyı tanımadığını ve şarkılarını dinlemediğini itiraf etti. Filmin galasında 'Erik Dalı' çalınması yüzünden sosyal medyada yerden yere vurulmasını ise "Çok güzel bir linçti. En sevdiğim linçim" diyerek tiye aldı.

Özel hayatıyla ilgili de konuşan 37 yaşındaki oyuncu, evliliğe sıcak bakmadığını ama çocuk sahibi olmayı istediğini açıkladı. 20 yaşından beri gelecekteki çocukları için videolar çektiğini ve yazılar yazdığını söyleyen Abdullah, bu alışkanlığında Oriana Fallaci'nin 'Doğmamış Çocuğa Mektup' kitabından esinlendiğini belirtti.