Eğlence

Şarkıcı Çelik, farklı şehirlerde bakkal ve eczanelerin veresiye borçlarını ödeyerek destek olduğu çalışmalardan dolayı sosyal medyada hedef alınca sessizliğini bozdu. Kendisine yönelik 'İkinci Haluk Levent' yakıştırmalarından rahatsız olduğunu belirten sanatçı, bu durumun yaptığı işlere gölge düşürmeye çalıştığını söyledi.

Sosyal medyadaki tepkilerin yanlış yönlendirildiğini düşünen Çelik, toplumun Haluk Levent'e olan öfkesini kendisinden çıkardığını ifade etti. Haluk Levent hakkındaki iddialar ve yargı süreçlerine karışmak istemediğini belirten şarkıcı, onun üzerinden kendilerine vurulmasını haksızlık olarak nitelendirdi.

Yardımların kaynağına dair çıkan spekülasyonlara da değinen Çelik, borçları tamamen kendi kazancıyla kapattığının altını çizdi. Konser gelirleriyle bu çalışmaları yürüttüğünü vurgulayan sanatçı, sosyal medyadaki imalara sitemle şöyle konuştu: "Yayınların altında direkt şunu yazılıyor; 'İkinci Haluk Levent geliyor, 3 güne kalmaz bunu da alırlar.' Baba valla benim kazandığım para var, ben onu alıyorum konserden sonra çıkıp gece gidiyorum. Ben emek veriyorum."

Eleştirilere rağmen geri adım atmayan Çelik, konser verdiği bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine yönelik destek faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceğini açıkladı.