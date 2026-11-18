Eğlence

Son birkaç aydır sık sık Dubai'ye giden sunucu Ece Erken'in Türkiye'yi terk ettiği ve oraya yerleştiği iddia edildi. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu haberlere Erken, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hızlıca yanıt verdi.

Haberi yalanlayan ünlü isim, "Tatildeyim, yerleşmedim ama yine de siz bilirsiniz" diyerek durumu özetledi. Yani olay tamamen bir tatil moduymuş, yanlış anlamışız.

Aslında kafa karışıklığı şuradan çıktı: Ece Erken, Gökhan Çınar'ın sunduğu Katarsis programına katıldığında hayatıyla ilgili önemli bir karar aldığını ve Dubai'ye yerleşmeye karar verdiğini söylemişti. Hatta bu kararı alırken önceliğinin oğlu Eymen'in eğitimi, okulu ve sosyal çevresi olduğunu belirtmişti. Erken, anne olduktan sonra önceliğinin evladı olduğunu vurgulamıştı.

Dubai planlarından bahsederken Türkiye ile bağını tamamen koparmayacağını da eklemişti ancak son aylarda sık sık Dubai'ye gitmesi taşındığı iddialarına yol açtı.

Sizce de bir tatil haberi için çok fazla teori üretilmedi mi?