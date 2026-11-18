Eğlence

Nuh’un Gemisi’nde sahne alan şarkıcı Derici, yatırım yapmak yerine dünyayı gezmeyi tercih ettiğini ve bir yazlığının bile olmasını istemediğini söyledi. Günde üç konser olsa bile çıkacağını belirten sanatçı, Roma tatilinde Aşk Çeşmesi’ne evlilik dileğiyle avuç avuç para attığını itiraf etti.

Gündem olan yılbaşı sahne ücretlerine de değinen Derici, "Birine 40 milyon diğerine 30 milyon yazmışlar. Doğruysa ben sahneye çıkmayayım artık. Yeminle öyle para yok" dedi.

Sizince bu rakamlar gerçek olabilir mi yoksa tamamen şehir efsanesi mi?