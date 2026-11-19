Eğlence

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm tanıtımı geldi ve bildiğiniz gibi yine ortalık yangın yeri. Çimen, Salkım'a babaanne olacağını açıklarken; Kıvılcım ve Salkım, Çimen ile Emir'in yeniden evlenmesine tepki gösteriyor. Kaos burada bitmiyor; Abdullah'ın "Herkes yerini bilsin, kendi düzenini kursun" çıkışı sonrası Başak'ın bavulunu toplaması, merak uyandırıyor.

Diğer yanda Nursema, Lider ile iş birliği yapan Asil için endişeleniyor. Kıvılcım ise Çimen'e söz geçirememenin verdiği üzüntüyle boğuşurken, Ömer'in tesellisiyle yakınlaşıyor. Bu ikili arasındaki çekim, yeni bölüme dair beklentiyi iyice artırdı. Dizi, yeni bölümüyle 20 Kasım Cuma akşamı saat 20.00'de SHOW TV ekranlarına gelecek.

Bakalım bu evlilik ve bebek haberi sonrası kimler kimle karşı karşıya gelecek, bizce yine bol dram bizi bekliyor. Sizce Çimen ve Emir'in yeniden bir araya gelmesi mantıklı mı?