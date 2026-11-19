Eğlence

Dizi dünyasında işler pek yolunda gitmiyor ama Ömür Usta rüzgarı başka esiyor. Yayındaki 21 dizinin en yüksek Total reytingleri ile son bölümleri yan yana getirildiğinde, listenin 20 ismi kendi zirvesinin altında kaldı. NOW dizisi Ömür Usta, 7,07 olan rekorunu geride bırakarak 8 Kasım'da 7,81, 15 Kasım'da ise 7,83 aldı ve listenin tek şampiyonu oldu.

Zirvedekiler için durum biraz sancılı. Son beş yılın en yüksek reytingi olan 18,07'ye ulaşan Uzak Şehir, 16 Kasım'da 9,79 ile günün birincisi olsa da rekorunun 8,28 puan gerisinde kaldı. Teşkilat ise tam bir şok yaşattı; 13,67'lik rekorunun yaklaşık üçte birine düşerek 15 Kasım'da 4,77'de kaldı. Gönül Dağı da 12,08'lik zirvesinden uzaklaşıp 14 Kasım'da 4,70'te takıldı.

Kızılcık Şerbeti, Nursema'nın dönüşüyle yükseldiği haftanın ardından 13 Kasım'da 6,45'e geriledi. Çarşamba akşamının rekabetinde Sevdan Bir Ateş 11 Kasım'da 8,23, Yeraltı ise yine aynı gün 8,11 aldı. İki dizi de rekorlarının sırasıyla 1,45 ve 1,19 puan altında kaldı.

Kötü haber Halef: Köklerin Çağrısı cephesinden geldi. Dizinin 12 Kasım'da aldığı 5,15 puan final kararını değiştirmeye yetmedi ve 19 Kasım Perşembe akşamı ekrana veda etmesi bekleniyor.

Zirvesine yaklaşanlar da var. Haysiyet, 10 Kasım'da 4,78 alarak 4,83'lük rekoruna sadece 0,05 puan uzaklıkta kaldı. Anne Yarısı ve Başkalarının Hayatı da kendi rekorlarına 0,21 puan mesafe bıraktı. Diğer yandan Muhtemel Aşk, 12 Kasım'da 2,13 alarak 4,69'luk rekorunun yarısının altına indi. Evlilik Güzeldir ise bir haftalık aradan sonra döndüğü 16 Kasım bölümünde 2,25'te kaldı.

Listenin geri kalanında ise Taşacak Bu Deniz 13 Kasım'da 10,60, Sevdiğim Sensin 12 Kasım'da 5,38, Güller ve Günahlar 14 Kasım'da 5,70, Daha 17 15 Kasım'da 7,01 ve Altı Üstü İstanbul 16 Kasım'da 7,08 reyting aldı. Tuzlu Kahve 10 Kasım'da 4,04, Mehmed: Fetihler Sultanı yine aynı gün 3,71 puan toplarken, Güneşin Doğduğu Yer 12 Kasım'da Total'de ilk 10'a giremedi.