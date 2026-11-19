Yaşam

Sokak lezzetlerinin o kendine has havasını evin konforunda yaşamak isteyenler için smashed burger kesinlikle oyunun kurallarını değiştiren bir tarif. Klasik, kalın ve yavaş pişen köftelerin aksine, bu teknik tamamen dondurulmuş kıymanın çok sıcak bir yüzeyle anında temas etmesine dayanıyor. Bu sayede köftenin dışı karamelize olup çıtır bir kabuk bağlarken, içindeki tüm sular hapsoluyor ve ortaya inanılmaz sulu bir sonuç çıkıyor.

Başarının sırrı aslında malzemelerin basitliğinde ve işlemin hızında yatıyor. Çok kısa sürede, şehrin en popüler burgercilerini aratmayacak bir öğün hazırlamak mümkün. Üstelik bunun için aşırı karmaşık süreçlere veya profesyonel aşçılık bilgilerine de gerek yok; tek ihtiyacımız olan doğru sıcaklık yönetimi ve malzemeleri döküm tavaya güçlü bir şekilde preslemek.

İşte iki kişi için hazırlayabileceğiniz, çift köfteli, cheddar peynirli ve brioche ekmekli o nefis burgerin detayları:

Malzemeler

350 gr dana kıyma (bir kez çekilmiş)

2 adet brioche ekmeği (ortadan ikiye bölünmüş)

4 dilim cheddar peyniri

1 yemek kaşığı mayonez

1 yemek kaşığı hardal

Tuz

Karabiber

Hazırlanışı

Buzdolabından çıkardığınız kıymanın çok soğuk olduğundan emin olun. Kıymayı, çok fazla yoğurmadan veya sıkıştırmadan dört adet pofuduk top haline getirin. Bu topları pişirme anına kadar buzdolabında bekletin.

Tercihen döküm bir yüzeyi veya ızgara plakasını çok az yağlayın. Yüzey dumanlar çıkarana kadar en yüksek ateşte iyice ısıtın.

Buzdolabındaki soğuk kıyma toplarını, aralarında boşluk bırakarak sıcak yüzeye yerleştirin.

Geniş ve düz bir spatula kullanarak, topları tamamen düzleşene kadar güçlü bir şekilde bastırın.

Sadece üst yüzeye tuz ve karabiber serpin ve bir buçuk dakika boyunca pişirin.

Köfteleri ters çevirin ve sulu kalmalarını sağlamak, aynı zamanda dışının kızarmış bir görünüm almasını sağlamak için bir buçuk dakika daha pişirin.

İlk köftenin üzerine bir dilim cheddar peyniri koyun, üzerine ikinci köfteyi yerleştirin ve en üste bir dilim daha cheddar ekleyin. Peynirlerin ısı yardımıyla erimesi için köfteleri üst üste dizin.

Diğer köfteler için de aynı işlemi tekrarlayın.

Ortadan ikiye böldüğünüz brioche ekmeklerini sıcak yüzeyde hafifçe kızartın. Ardından ekmeklere mayonez ve hardal sürün.

Erimiş peynirli çift smashed burgerleri ekmeklerin içine yerleştirin. Tercihinize göre karamelize soğan, domates, çeşitli yeşillikler veya pastırma ekleyerek servis yapın.

Kendi mutfağınızda bu kadar kısa sürede böyle bir lezzet yakalamak gerçekten büyük konfor. Peki sizce burgerin yanına en iyi ne gider; klasik patates kızartması mı yoksa daha yaratıcı bir eşlikçi mi?