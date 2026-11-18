Eğlence

Kutsi, 15 Kasım'da Sevda Sönmez ile sürpriz bir nikâh töreniyle üçüncü kez evlendi. Serkan Bayram'ın şahitlik yaptığı törenin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldıktan sonra olaylar gelişti.

Nikâh görüntülerinin altına bir kullanıcı, Kutsi ile eski eşi Sinem Bayraktutar'ın kızının yıllar önce bir televizyon programında ağlayarak babasının kendisine para vermediğini anlattığını iddia eden bir yorum bıraktı. Sinem Bayraktutar bu yoruma yanıt verdi.

Bayraktutar, kızının asla böyle bir programa çıkmadığını ve böyle bir ifade kullanmadığını belirterek iddiaları reddetti. Ayrıca kızının maddi bir ihtiyacı olmadığını da ekledi.

Kutsi, 2008 yılında evlendiği Sinem Bayraktutar'dan 2015 yılında boşanmuştu. Sanatçının daha önce 10 Mart 2021'de Sibel Ülker ile Gaziantep'te nikâh masasına oturduğu biliniyor.

Şarkıcı ve oyuncu olan Kutsi, son dönemde Doktorlar dizisindeki Levent karakteriyle tekrar dikkat çekerken; Tuzlu Kahve, Üvey Anne ve Annemizi Saklarken yapımlarıyla da tanınıyor.