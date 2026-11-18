Eğlence

Aura grubu, lansman konseriyle sahnede boy gösterdi. Haber 18 Kasım 2026 tarihli. Meri, Aslı, Esra ve Suzy’den oluşan ekip; sadece müzikleriyle değil, sahne şovları, koreografileri ve kendilerine has görsel dünyalarıyla da dikkat çekti.

Kısacası grup, her detayıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatmayı başardı. Görsel şovlar ve danslar birleşince ortaya gerçekten iddialı bir iş çıkmış. Bizce bu enerjiyle başladılarsa ortalık fena karışacak.

Sizce grubun görsel dünyası nasıl, beklentileri karşılamışlar mıdır?