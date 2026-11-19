Eğlence

Serenay Sarıkaya, sosyal medyada kendisi hakkında çıkan absürt bir habere tepkisiz kalmadı. 'Kemalpaşa Olay Yeri' isimli bir hesabın paylaştığı iddiaya göre oyuncu, 'Kemalpaşa’dan biriyle evlenip hayatımı burada sürdürmeyi planlıyorum' demiş. Haberi Instagram hikayesinde paylaşan Sarıkaya, durumu gülme emojisi ve 'İnanılmaz' notuyla karşıladı.

Söz konusu hesap, haberi servis ederken oyuncunun fotoğrafını ilçe tabelasının önüne yerleştirmiş. Paylaşımda ayrıca Serenay Sarıkaya'nın ilçede bir gün geçirdiği ve burayı çok sevdiği öne sürülmüş. Tabii bu kadar spesifik bir 'evlilik planı' iddiasının, Mert Demir ile yollarını ayırdığının geçtiğimiz hafta gündeme gelmesinin ardından ortaya çıkması da oldukça manidar.

Serenay Sarıkaya'nın kendisi hakkında üretilen yapay zeka içeriklerine bu tavırla yanıt vermesi ilk değil. Eylül ayında Paris Moda Haftası'ndaki yürüyüşü için yapılan yapılan yapay zeka editinin altına da aynı kelimeyle başlayan bir yorum bırakmıştı; 'İnanılmaz hiç aklıma gelmedi bunları yapmak' diyerek durumu tiye almıştı. Sosyal medyanın hayal gücü bazen gerçekten sınır tanımıyor,

Sizce de bu iddia biraz fazla uçuşmamış mı?