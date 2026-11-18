Eğlence

Tuzlu Kahve dizisinde Feryal karakterini canlandıran Nebahat Çehre, dizi sektöründe yaşanan maliyet krizine dair konuşurken okları yüksek ücret alan yıldızlara çevirdi. Bazı oyuncuların bölüm başına aldığı rakamların çok yüksek olduğunu belirten Çehre, bu durumun aynı sette ter döken diğer emekçiler karşısında büyük bir adaletsizlik yarattığını savundu.

Usta oyuncu, sektördeki dengesizliğe dikkat çekerek "Sette çalışan bir sürü emekçi var, onlarla aynı sette çalışan bazı oyuncuların aldıkları paralar bakımından haksızlık var. Çok yüksek rakamlar alan oyuncuların ücretlerinde indirim yapması gerekiyor" dedi. Bu çıkışı, ücret indirimi taleplerine karşı çıkan pek çok meslektaşından farklı bir noktada durduğunu gösteriyor.

Sektörün içinde bulunduğu durum gerçekten karışık. Geçen yıl 20-25 milyon lira arasında olan bir dizinin bölüm maliyetinin bu yıl yaklaşık 30 milyon liraya çıktığı konuşuluyor. Hatta bazı yıldız isimlerin primlerle beraber haftalık kazancının 5 milyon liraya ulaştığı belirtiliyor.

Bu maliyet artışları karşısında televizyon kanalları, yapımcılardan masrafları yaklaşık yüzde 25 oranında düşürmelerini istemiş. Çözüm olarak bölüm sürelerinin kısaltılması ve oyuncu ücretlerinin yeniden düzenlenmesi gibi seçenekler masada. Krizin etkileri ise ekrandan okunuyor; ekim ayından bu yana altı yapım ekranlara veda etti.

Bir yanda bölüm başına milyonlar, diğer yanda set emekçileri... Sizce yıldızların bu krizde fedakarlık yapması şart mı yoksa herkes kendi sözleşmesine mi bakmalı?