Eğlence

Ünlülerin attığı her adımın, paylaştığı her kelimenin anında gündem olduğu dünyada, X kullanıcıları yine boş geçmedi. Geçtiğimiz hafta boyunca ünlü isimler, sosyal medya kullanıcılarının yaratıcı şakalarına ve mizahına meze oldu.

Kullanıcıların bu paylaşımlarla etkileşimi yükseltmeyi hedeflediği belirtildi. Alıntılanan paylaşımlarda hayat pahalılığından, yaş ilerledikçe insanlara tahammülün azalmasına kadar çeşitli konulara değinildi.

Bizce X'in bu 'üretkenliği' asla bitmez; zaten ünlü olmak demek, biraz da bu tarz şakalara göğüs germek demek değil mi?