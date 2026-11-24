Söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan şarkının düzenlemesi Aytuğ Yargıç tarafından yapıldı. Klibin başrolünde ise Türk tiyatro ve sinemasının önde gelen isimlerinden Bennu Yıldırımlar yer alıyor.

Yıllardır saklanan eski bir kasetle başlayan hikaye, Bennu Yıldırımlar'ın canlandırdığı karakterin gençlik anılarıyla yeniden karşılaşmasını konu alıyor. Uzun zaman önce yaşanmış bir aşkın izini süren klip, hatırlamanın hüznünü, zamanın geride bıraktıklarını ve hayatın devam edişini sade, duygusal ve sinematik bir dille anlatıyor.

Klibin yönetmenliğini Gizem İbak üstlenirken, yapımını Porte Film, yapımcılığını Selçuk Metin, görüntü yönetmenliğini ise Uğur İçbak üstlendi. Bennu Yıldırımlar'ın yanı sıra klipte Yağmur Damcıoğlu, Gürdeniz Bursalı, Albina Özden, Öykü Naz Altay ve Fatma İbak da rol alıyor.

«Kiraz Mevsimi» şu an Sezen Aksu'nun resmi YouTube kanalında ve tüm dijital platformlarda yayında.